Jean-Marc LE JEUNE

Formation scolaire en informatique industrielle avec un axe de développement au niveau langage allant du binaire à lassembleur puis Pascal au C.



De 1991 à 2001 développements et production dune chaine commerciale en mode RAD avec Delphi sur DB2/400 pour la base de données pour les besoins dune PME de 120 personnes. Ce qui entraine ma montée en compétence en informatique de gestion. Mise en œuvre du C++ puis développement RAD dés Delphi 1 avec mise en application du développement Objet. Analyse systémique par la méthode Merise. Et enfin apprentissage du SQL sur les SGBD DB2/400, DB2/UDB, Interbase et dBase.



De 2001 à 2003 voulant monter en compétence sur le développement objet je rejoins une équipe de 10 développeurs pour la réalisation dun progiciel détiquetage. Méthode Scrum, description des classes en UML (Rose) et plateforme de développent en Delphi 5. La génération des modèles UML était ensuite maintenu en reverse engineering. Application des Design Pattern du « Gang of Four » (GoF). Mise en oeuvre du patron de conception Modèle-Vue-Contrôleur (MVC).



De 2003 à 2018 travail sur la réalisation dun progiciel de gestion interne pour 6 centres de gestions comptables. Continuité de la montée en compétence avec cette fois une approche MDA évitant le reverse engineering coûteux en ressources. Continuité de lapproche « Merisienne » pour la modélisation du Domaine. Toujours méthode agile Scrum. Analyse et collecte des besoins par logiciel (Borland Caliber RM) proposant un lien entre besoin et solution. Programmation sur plateforme Microsoft en .Net (C# sous Visual Studio 2010), Web Services (IIS). Génération du code à partir de nos modèles UML via loutil MDA de MIA Software. Lancement du développement des interfaces en WPF.

En juin 2011 en complément de ma fonction de responsable dapplications je suis aussi assistant qualité en charge de mettre en place la certification ISO9001.



Depuis 2018 : Conservation de mon activité d'animateur qualité et transformation de mon poste de responsable d'applications par le poste de Délégué à la Protection des Données.





Mes compétences :

Gestion de projet

Merise

Programmation orientée objet

Conception UML

MDA

DBase

DB2

UML/OMT

Scrum Methodology

Oracle

Microsoft Visual Studio.NET

Merise Methodology

InterBase

Delphi

Corel Paradox for Windows

Windows Presentation Foundation

Web Services

SQL

Rapid Application Development RAD

Pascal

PROGRES

PC Hardware

MySQL

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 9x

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Microsoft .NET Technology

Informix

ISO 900X Standard

IBM Hardware

IBM AS400 Hardware

Dell Server Hardware

Compaq/Digital Hardware

CVS

COM/DCOM

C++

C Programming Language