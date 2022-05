Thierry ROUXEL

Un parcours de dirigeant d'entreprises dans différents secteurs de l'économie : nucléaire, défense et désormais dans les TPE du monde agricole, commerçants, artisans et services.



A la tête d'entreprises de services informatiques, services documentaires, je dirige aujourd'hui un cabinet d'expertise comptable et de conseil de 450 collaborateurs.



- Ingénieur Arts et Métiers (AN 82)

- HEC Management (Comptabilité Finance)

- Membre de l'Association Progrès du Management (APM) depuis 1995



Expérience dans le développement économique régional (Basse Normandie): CCI, Technopole, Pépinière d'entreprise, Centre Régional d'Innovation.



CERFRANCE Normandie Ouest est un cabinet comptable et de conseil de type Associatif, independant, membre du reseau CERFRANCE, premier reseau D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL, aupres de petites entreprises des marchés artisans, commercants, agricoles et professions liberales.



CERFRANCE Normandie Ouest represente 430 salariés, 27 M€ de CA, 16 agences sur les departements de la Manche et du Calvados.



Egalement Directeur General d'ARTIC, GIE INFORMATIQUE des CERFRANCE Normandie et Mayenne Sarthe. 50 salariés, 1500 utilisateurs.



Mes compétences :

Management