Laurent RAULT

Je suis gérant de la société Optima Diagnostics EURL (changement de statut en 2013) qui réalise l'ensemble des diagnostics immobiliers obligatoire lors de la vente ou la location d'un bien immobilier



Amiante, plomb ,Performance énergétique, gaz, électricité, état parasitaire

Carrez ,Surface Habitable

Amiante avant démolition et travaux



Tel pour devis 06 60 43 83 66



Intervention sur Ille et Vilaine uniquement

Ma devise c'est plutôt travailler moins pour

vivre mieux.

Jai cessé les activités de diagnostics immobiliers et pris ma retraite

Je travaille maintenant pour une association qui soccupe des demandeurs dasile

Ouf enfin un travail utile

kite ou surf et profiter de notre belle région



Mes compétences :

Voile

Kitesurf

Judo

Html5

Cuisine asiatique