Jean-Marc OUDET

Etre en capacité à faire du delivery ayant un sens métier ..

Définir la bonne architecture et la bonne organisation pour garder un SI agile .. et souple de façon à répondre aux demandes ponctuelles ou plus conséquentes avec le même degré de réactivité et de performance.



Mes compétences :

Gestion de Parc

Help desk

Infrastructure Management

Management

PCA

PRA

Production

VMware

budgets

Audit

ITIL

Alfresco

Product Owner

Back Office

Contract Management

Project Management

eCommerce

Databases

Microsoft SQL Server

Oracle

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Windows

DevOps

HP Hardware

Helpdesk

Nagios

Network Appliance

Zabbix

ZenOS

Active Directory

X25

Citrix Winframe

IBM Hardware

Specifications