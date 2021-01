Je suis régisseur évènementiel en free lance depuis 2011.

Je m'occupe, sur le terrain, de la mise en oeuvre des installations. Je coordonne les différents prestataires et gère dans sa globalité l'équipe qui compose l'évènement.

Je travaille sur toute la France pour de grandes marques comme Sony, Volkswagen, Peugeot, Coca Cola, Schweppes, Acer, Lipton.

J'ai 10 ans d'expérience comme indépendant.

Je possède les permis A, B et C ainsi que la Fimo.