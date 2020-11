Jean-Marc THOMAS

Praticien et Maître enseignant en REIKI USUI-TIBETAIN, je pratique également la KINESIOLOGIE.

Je m'adresse au PARTICULIER, au COUPLE, à l'ENFANT, au COLLEGIEN, à l'ETUDIANT et peux proposer des séances spécifiques de préparation aux EXAMENS, aux CONCOURS, à des COMPETIONS...

En ENTREPRISE, dans le milieu: SCOLAIRE, ETUDIANT, UNIVESITAIRE, ASSOCIATIF, SPORTIF, dans les CLUBS du 3eme AGE, je propose des séances collectives.

En REIKI et KINESIOLOGIE, le praticien vous accompagne dans le respect de vos limites pour vous aider à prendre conscience et à utiliser vos capacités à aller mieux, à vous réaliser, et à vous mettre en marche vers la réalisation de vos objectifs. Vous êtes l'acteur de votre vie!

REIKI et KINESIOLOGIE vous aident à reprendre confiance en vous, à gérer votre stress, à améliorer votre efficacité, votre mémoire, vos capacités de concentration, développer votre créativité, soulager vos tensions, à retrouver de la motivation, à s'ouvrir plus facilement aux autres, à vous aider à vous centrer, à mieux communiquer, redevenir positif, à lâcher prise..... SAVOIR ETRE ICI ET MAINTENANT....

Le REIKI peut aussi aider votre ANIMAL en agissant sur son stress, son anxiété, en réduisant son agressivité, en améliorant son comportement, mais aussi pour soulager ses douleurs, accélérer son rétablissement post-opératoire....

Des séances à distance (REIKI) sont possibles selon les cas. Pour les personnes à mobilité réduite, déplacement au domicile possible.

REIKI et KINESIOLOGIE n'établissent pas de diagnostic et ne se substituent pas à un traitement médical. La personne est toujours encouragée à consulter son médecin. La pratique se fait en toute indépendance, dans le respect de la personne, de ses valeurs, de ses croyances, de ses choix.

Je suis membre de la LFRU (La Fédération de Reiki Usui).

Je suis adhérent du SNK (Syndicat National des Kinésiologues®). Conformément à la législation française, le kinésiologue® et la kinésiologie ne sont classées ni comme "thérap