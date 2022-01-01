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Karim MAZBOUDI

DISSAY

En résumé

JE SUIS ACTUELLEMENT GÉRANT DE L'ENTREPRISE IGP , IMMOBILIER GESTION ET PATRIMOINE .
ET JE SUIS PRESIDENT FONDATEUR DE L'ASSOCIATION MIEUX VIVRE A DISSAY .
Sites internet : igpfrance.com et mazboudi.fr

Mes compétences :
SUIVRE LE BUDJET DES ACTIONS COMMERCIALES
NEGOCIER LES CONTRATS COMMERCIAUX
SUPERVISER DES RESEAUX DE VENTE
CONTROLER LE SUIVI ADMINISTRATIF DE COMPTES CLIENT
SUPERVISER LA GESTION DE PORTEFEUILLES
MISE EN PLACE DE PARTENARIATS ET DE PRESCRIPTEURS
ANIMATION DE CONFERENCES ET SALONS
NEGOCIATION DE SPONSORING
Gestion des ressources humaines
gestion de portefeuille particulier et entreprise
REALISER L'ADMINISTRATION DE VENTE : E-COMMERCE
NEGOCIER AVEC LE CLIENT LES MODALITES DE CONTRAT
DEVELOPPEMENT DES VENTES EN CONQUETE PATRIMONIALE
DETERMINER LES OBJECTIFS DE STRATEGIE DE VENTE
TRES PROFESSIONNEL ET TRES DISCRET
DETERMINER LES OBJECTIFS
DEFINIR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES

Entreprises

  • IMMOBILIER GESTION ET PATRIMOINE - CHEF D'ENTREPRISE

    2015 - maintenant Je suis actuellement gréant de l'entreprise IMMOBILIER GESTION ET PATRIMOINE et je suis président fondateur de l'association MIEUX VIVRE A DISSAY .
    L'entreprise IMMOBILIER GESTION ET PATRIMOINE recrute des négociateurs immobiliers et des freelances en assurances .
    Pour tout renseignement , vous pouvez me contacter au 0679468979 ou au 0549551555 .

  • Allianz - INSPECTEUR EN GESTION DE PATRIMOINE

    Puteaux 1990 - 2014 ASURANCES VIE , PLACEMENTS , CREDITS , DEFISCALISATION , RETRAITES COMLEMENTAIRES , PREVOYANCE ...

Formations

  • Université Arabe De Beyrouth B A U (Beyrouth)

    Beyrouth 1987 - 1989 Licence de droit ET licence de commerce international

  • Lycée Marcelin Berthelot

    Saint Maur Des Fosses 1985 - 1987 Bac C

  • Carmel Saint Joseph (Beyrouth)

    Beyrouth 1978 - 1985 bac

  • Collège Notre Dame De Jamhour (Jamhour, Liban)

    Jamhour, Liban 1973 - 1975

Réseau

Annuaire des membres :