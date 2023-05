Karim MAZBOUDI

JE SUIS ACTUELLEMENT GÉRANT DE L'ENTREPRISE IGP , IMMOBILIER GESTION ET PATRIMOINE .

ET JE SUIS PRESIDENT FONDATEUR DE L'ASSOCIATION MIEUX VIVRE A DISSAY .

Sites internet : igpfrance.com et mazboudi.fr



Mes compétences :

SUIVRE LE BUDJET DES ACTIONS COMMERCIALES

NEGOCIER LES CONTRATS COMMERCIAUX

SUPERVISER DES RESEAUX DE VENTE

CONTROLER LE SUIVI ADMINISTRATIF DE COMPTES CLIENT

SUPERVISER LA GESTION DE PORTEFEUILLES

MISE EN PLACE DE PARTENARIATS ET DE PRESCRIPTEURS

ANIMATION DE CONFERENCES ET SALONS

NEGOCIATION DE SPONSORING

Gestion des ressources humaines

gestion de portefeuille particulier et entreprise

REALISER L'ADMINISTRATION DE VENTE : E-COMMERCE

NEGOCIER AVEC LE CLIENT LES MODALITES DE CONTRAT

DEVELOPPEMENT DES VENTES EN CONQUETE PATRIMONIALE

DETERMINER LES OBJECTIFS DE STRATEGIE DE VENTE

TRES PROFESSIONNEL ET TRES DISCRET

DETERMINER LES OBJECTIFS

DEFINIR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES