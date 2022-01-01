Karim MAZBOUDI

JE SUIS ACTUELLEMENT GÉRANT DE L'ENTREPRISE IGP , IMMOBILIER GESTION ET PATRIMOINE .
ET JE SUIS PRESIDENT FONDATEUR DE L'ASSOCIATION MIEUX VIVRE A DISSAY .
Sites internet : igpfrance.com et mazboudi.fr
Mes compétences :
SUIVRE LE BUDJET DES ACTIONS COMMERCIALES
NEGOCIER LES CONTRATS COMMERCIAUX
SUPERVISER DES RESEAUX DE VENTE
CONTROLER LE SUIVI ADMINISTRATIF DE COMPTES CLIENT
SUPERVISER LA GESTION DE PORTEFEUILLES
MISE EN PLACE DE PARTENARIATS ET DE PRESCRIPTEURS
ANIMATION DE CONFERENCES ET SALONS
NEGOCIATION DE SPONSORING
Gestion des ressources humaines
gestion de portefeuille particulier et entreprise
REALISER L'ADMINISTRATION DE VENTE : E-COMMERCE
NEGOCIER AVEC LE CLIENT LES MODALITES DE CONTRAT
DEVELOPPEMENT DES VENTES EN CONQUETE PATRIMONIALE
DETERMINER LES OBJECTIFS DE STRATEGIE DE VENTE
TRES PROFESSIONNEL ET TRES DISCRET
DETERMINER LES OBJECTIFS
DEFINIR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES