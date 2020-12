Ingénieur Civil (UCL 1973), Jean-Marie Ginion a passé les vingt premières années de sa carrière années dans le monde de la construction (principalement au sein du groupe CFE où il était membre du comité de direction). Ceci l’a conduit à mener différents projets tant en Europe qu’en Afrique ou en Asie.



Pendant cette période il a approfondi sa formation par un MBA à l’UCL (1981) et suivi différents cursus à l’INSEAD.



En 2001, il rejoint IBA (Louvain-La-Neuve) où il prend la direction du Unit “Technology Group” (300 personnes). A ce poste il est amené à être administrateur de différentes sociétés du groupe aux USA en Chine et en Suède.



Ces expériences dans différents continents lui permettent des cultures variées et constituent une expérience fructueuse.



Il quitte le groupe lors des changements au sein de la direction d’IBA ce qui lui donne l’occasion de mettre ses compétences et son expérience au service de différentes entreprises en qualité de consultant indépendant.



A ce titre il exerce des missions de réorganisation, ou stratégique au sein de différentes sociétés ou organisations (IRIS, Koramic…)



Il maintient également un lien avec le monde de la construction en qualité d’administrateur au sein de la société Jacques Delens depuis 2001. Il est également actif au sein de de différentes associations du monde académiques et des affaires.





