Jean Marie LEFRANC

J'aime les défits et mettre à profits mes compétences acquises dans beaucoup de domaines différents



- Câbleur chantier et atelier

- Chef de chantier en CVC

- Fabrication, gestion de stock, mise à jour de dossier, installation, mise en service et maintenance CVC.



J'ai exercé dans différents secteurs d'activités tel que tertiaire, chimie, pharmaceutique.



- Technicien polyvalent

- Montage pneumatique

- Câbleur atelier /chantier

- Gestion stock / appro / contrôle commande

- Méthodologie de fabrication pour amélioration qualité et production

- Contrôle qualité

- Mise en service de système de gestion de porte avec supervision ( apem sas)

- installation et maintenance industrielle (Eiffage et EIC)



Toujours désireux dapprendre et a lécoute , je saurais mettre mon expérience et mon énergie à profit.

Je ne souhaite pas faire de déplacements ou a minima.



Je suis a la recherche d'un poste

Maintenance électrique / automatisme

Dessinateur elec débutant

Câblage d'armoires

Responsable de chantier .



Mes compétences :

Gestion de production

Chef de chantier hvac

Polyvalent

Responsable atelier

Maintenance et dépannage