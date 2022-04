Marcello GRECO

Quelques années d'expérience industrielle dans le domaine de la conception de machines spéciales m'ont permis de tisser un premier réseau de connaissances nécessaires à la création de CIRA technologie.

Son activité est orientée vers les automatismes industriels dans le domaine du traitement de l'air des laboratoires de recherche et production, les hôpitaux, l'industrie et les gros immeubles du secteur tertiaire (salles de spectacles, complexes commerciaux, etc.).

Depuis quelques années elle a développé le système apem-sas dédié à la gestion des salles blanches, qu'elle produit et commercialise en France et à l'étranger.

L'équipe est composée d'ingénieurs et techniciens dynamiques, performants et autonomes. Elle apporte à nos clients une palette de services constituant une offre complète orientée qualité permettant de les fidéliser.

L'entreprise est structurée et organisée à tous les niveaux pour réponde aux exigences de nos clients. Une attention particulière est portée à nos intervenants en chantier qui s'investissent et se déplacent sur toute la France.

Plus d'infos surArray