Catherine LE GLAUNEC

Forte d'une d'expérience de 15 ans dans le domaine de produits techniques du second oeuvre du bâtiment, je suis la recherche d'un poste de Technico-Commercial pour la région Est.



De culture technique, j'ai exercé les fonctions de dessinatrice et d'agenceur de cloisons amovibles métalliques. Par goût du contact et du conseil, j'ai évolué vers des fonctions commerciales dans lesquelles je me suis épanouie. Mon dernier poste en tant que technico-commerciale était orienté clients grands comptes industriels et pharmaceutiques.



Bien campée sur des bases techniques solides, elles me permettent d'analyser les demandes et de répondre aux attentes du client. Je suis à l'aise dans la relation commerciale aussi bien avec des interlocuteurs techniques que des décideurs de haut niveau.

Cette notion de service rendu aux clients se reflète dans mes résultats qui n'ont cessé d'augmenter durant mes années de présence au service commercial.



Je suis actuellement disponible pour de nouvelles responsabilités dans la vente et le conseil de produits techniques, et c'est avec grand plaisir que j'étudierai votre proposition.



Mes compétences :

Relationnel

Leadership

Commerce B2B

Technique

Conseil

Montage d'offfres

Réponse aux appels d'offres