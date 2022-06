Olivier OLIVIER CROCHU

Gestionnaire de centre de profit de tempérament commerçant avec une expérience significative en management des équipes ,j'ai acquis la maîtrise et la rigueur nécessaire au développement et au pilotage des budgets et à la direction d'activités multisites en respectant les orientations stratégiques de différentes enseignes sous franchises .

Autonome,dynamique,manager dans l'ame,opérationnel et leader auprès de mes collaborateurs à qui j'inculque le respect des fondamentaux que sont les piliers des entreprises,les Clients ,le développement et le dépassement des objectifs du budget, la stimulation du business, l'imagede marque ,le respect des contrats de concessions dans un soucis de respect et de reconnaissance des personnels.



Mes compétences :

Management

Gestion de projets

Implication et Leader ship

Optimisation budget

Relations internationales

Team building