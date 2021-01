Jean-Marie MASSION

Jeune retraité, ancien DSI à la Mairie de Saint-Leu-la-Forêt, jen ai dirigé le service informatique avec laide de 3 agents. Nous gérions environ 200 postes de travail et une flotte de 60 téléphones mobiles avec un budget annuel denviron 300 K€.



Cadre de la fonction publique territoriale pendant 20 ans, jai acquis une expérience significative des stratégies de management de linformation de la FPT, et de ses évolutions vers lE-administration.

Dans le cadre de ma fonction de DSI, jai eu loccasion depuis 3 ans de rédiger et finaliser de nombreux appels doffres tels le renouvellement du parc copieurs, la centralisation du stockage et des sauvegardes, la virtualisation des serveurs, ou bien encore la mise en place de liaisons de réseaux de ville (Wlan). Je rédige actuellement le CCTP de renouvellement du marché de téléphonie fixe / mobile et internet, avec lobjectif de passage en téléphonie sur IP.



Jai pu assurer la mise en place doutils Intranet collaboratifs, dinventaire, de supervision, tous disponibles au sein des communautés open source (Maarch, BlueMind, Ocs inventory, Glpi, Nagios etc)



Je suis bien entendu familiarisé avec les principaux progiciels de nos administrations (SDL, Civitas, Ciril, Arpege, Digitech etc), et jai notamment pu assurer la mise en place de lespace famille CONCERTO accompagné de son système de synchronisation PASSEPORT MAIRIE.





Mes compétences :

3cx

Nagios

Active Directory

Ldap

Php

Netware

Linux

Vmware

Exchange

Ocs

Open source

Netasq

Veeam

Oracle

SQL

Marchés publics