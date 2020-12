Jean-Michel BOURDEAU

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE



J’ai essentiellement un parcours de DRH , de Manager d’équipes commerciales dans l’Industrie agro alimentaire et la Distribution spécialisée et de Consultant en RH







COMPÉTENCES RESSOURCES HUMAINES





- Recrutement, gestion des carrières et mobilité, formation, rémunération, politique sociale, évaluation, indicateurs de résultat.



- Présidence des IRP, négociations annuelles.



- Organisation d’usines, de filiales étrangères, de magasins (refonte des organigrammes et réaffectation des ressources humaines)



- Conseil en management pour les directions opérationnelles, coaching.



- Définition de stratégies de communication (création de journaux internes, organisation de forum, conventions, séminaires, gestion des relations avec la presse)



- Anticipation de conflits sociaux (aucune grève)

- Relation avec les instances extérieures (DTMO, Médecine du travail, Union patronale)









COMPÉTENCES MANAGÉRIALES





- Membre des comités de Direction



- Management transversal. Gestion budgétaire



- Direction opérationnelle de 45 magasins (CA, objectifs, management)



- Organisation : implantation/rénovation de magasins.



- conception, mise en place et animation de formations pour les vendeurs.



- Accompagnement du changement.



- Stratégie d’amélioration des performances de surfaces commerciales.



- Capacité à fédérer des équipes sur des objectifs ambitieux.



- Aptitude à promouvoir un management capable de satisfaire les acteurs de l’entreprise (actionnaires, dirigeants, salariés, clients).





COMPÉTENCES JURIDIQUES





- Gestion des contentieux.

- Gestion des risques et négociation de contrats d’assurance entreprise.

- Mise en place de l’Euro.

- Droit du Travail, contrat...



Mes compétences :

DRH

Management d'équipe

Conseil

Agroalimentaire

Distribution spécialisée