Jean Michel BRUNET

Autodidacte reconnu par mes pères je reçois en 2010 le prestigieux diplôme de Harvard business School. a 19 ans je crée ma première entreprise qui est aujourd'hui le groupe brunet 130 millions de C A

plus de 1000 collaborateurs cédé à travers un fond d investissement a mes principaux collaborateurs qui poursuivent remarquablement sont developement

L envie d entreprendre et de créer étant mon principal moteur j ai créer le parc Defiplanet un parc sur le thème de la nature et du développement durable premier parc Europėen en hebergement et séminaire insolite avec plus de 60 000 nuitées et plus de 400 groupe et séminaire en 2014 et 35 collaborateurs

Cofondateur du Cjd de l Apm et des entrepreneurs du futur

Élu cci départemental et regional j ai en charge l activité tourisme département et région

Cofondateur des grands acteurs touristique département et Region

Acteur et élu concernant toutes les fusions du 1% logement administrateur de nombreuses entreprises

mes spécialités les croissances externe la création le management







Mes compétences :

Anticipation