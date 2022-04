Jean-Michel BRUSI

SA Valette Foie Gras – Administrateur Système et Réseau et R/3 (en poste actuellement)



Mes principales Missions :



Développement du réseau LAN et WAN.

-Migration Novell et NT4 vers Windows 2000 Serveur avec intégration AD.

- Analyse des besoins et mise en place des services réseau (DNS, DHCP, WINS, INTERNET, INTRANET).

- Analyse, mise en place et gestion des utilisateurs et groupes de sécurité.

- Analyse et mise en place de serveurs Antivirus (Norton Antivirus et McAfee security ePolicy Orchestrator).

- Administration Citrix

- Analyse et mise en place d’interconnexions de sites distants (LS et VPN).

- Analyse, mise en place et gestion d’un Firewall.

- Analyse, mise en place et gestion d’une DMZ



Gestion des Postes de travail et assistance aux utilisateurs.

- Analyse et mise en place de solutions de déploiement de logiciels à distance.

- Installation et maintenance de postes de travail.

- Analyse et mise en place de solutions de gestions de parc à distance.

- Analyse de plan d’extension de bureau.

- Gestion de PABX Ediatonis LX.

- Assistance aux utilisateurs (End user, Key user, locaux et distant).



Mise en Place SAP R/3 4.6C BC (l’installation, démarrage et suivi)

- Installation et Upgrade Serveurs NT 4 et 2000

- Installation et monté de version ORACLE 7 / 8 /9 et SAP R/3

- Analyse et application des Support package et kernel patch

- Analyse et mise en place de solutions de sauvegardes (Arc Serve avec Agent SAP R/3)

- Analyse et mise en place des procédures de gestion des Droits Utilisateurs

- Responsable du transport dans le paysage système et réalisation des procédures.

- Intégration d’un mandant de Qualité

- Audite des licences SAP

- Copie et Restauration de Système

- Tuning SAP R/3 46C



Mes Compétences Techniques



- RESEAU: IP, IPX, APPLE TALK, TOKEN RING, ETHERNET (10/100/1000), Wifi, SNMP, DNS, WINS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, WAN, VPN, CITRIX, WSUS.

- SYSTEME : Microsoft (Windows 98, ME, 2000 Pro, XP, NT4, 2000 Serveur, 2003 Serveur, 2008 Serveur) Linux, Apple (OS 9 et OS X).

- SGBD : Oracle ; SQL Serveur.

- ERP : SAP

- DEVELOPPEMENT: Script Shell, SQL, notion Windev.

- SECURITE : Antivirus (VIRUSSCAN EPOLICY ORCHESTRATOR, NORTON CORPORATE), Firewall (CISCO PIX, ARKOON), Sauvegarde (ARC SERVE 2000, BRIGHSTOR, BACKUP EXEC 12.5)

- MESSAGERIE: Exchange 2000,2003 (notion)

- LOGICIEL : Inside Manager, Office 2000, XP, 2003, 2010, PC Anywhere, VNC, Outils de Ghost DD, VMWare, Virtual PC, Virtual Box, SAGE



Mes compétences :

ERP

SQL

Gestion de projet

Informatique décisionnelle

Java

Visual Basic

Merise

UML

Oracle