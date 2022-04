Jean-Michel BRYARD

Bienvenue sur mon profil et merci de votre visite. Baroudeur de la grande distribution, j'ai "sévi" aussi bien en hyper, super ou magasin de proximité et j'ai "terrorisé" toutes les équipes que j'ai côtoyé à travers les costumes de manager de rayon, chef de secteur ou directeur de magasin. Mais qu'importe le support et qu'importe le format de magasin, seules restent constantes les notions de plaisir de faire du commerce,de satisfaire mes clients et de faire grandir mes équipes, éléments que je prends plaisir à appliquer au quotidien



Mes compétences :

Management

Animation commerciale

Organisation