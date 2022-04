Jean-Michel BUVAT

-> Je coordonne les projets dans leur ensemble sur des problématiques 360° en BtoC et BtoB tout en pouvant apporter mes compétences de conception-rédaction durant la phase de création des différents supports (outils print et digitaux, vidéos, contenus éditoriaux, etc.).

- Conseil stratégique et éditorial.

- Conception et rédaction de contenu.

- Coordination opérationnelle / gestion des budgets et des délais.

- Management des équipes et des prestataires.

-> La diversité de mon parcours professionnel me permet d'avoir une vision globale et sans préjugé des problématiques de communication.

-> J'ai une connaissance des outils PAO-CAO/Web/Multimédia me permettant de comprendre, d'aborder et destimer plus efficacement les contraintes de création et de production.



Mes compétences :

COMMUNICATION 360°

COMMUNICATION BTOB

COMMUNICATION BTOC

DIRECTION/GESTION DE PROJETS

DIRECTION COMMUNICATION

STRATÉGIE COMMUNICATION

ÉDITION

DIGITAL

BRANDING

CONTENU