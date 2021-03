Jean-Michel CADET

De par mes origines et ma nature (environnement familial, travail en entreprise industrielle pendant mes vacances d'étudiant) j'ai toujours été imprégné par le monde de l’entreprise.



Pendant mes années d’enseignement en tant que professeur d’Histoire-Géographie en lycée et surtout en collège, mon intérêt pour l'entreprise s'est traduit également, dans mes fonctions de professeur principal en classe de 3ième, par différentes actions : suivis de stages d’élèves en entreprise, visites d'entreprises pour des classes, participation à des opérations du type "classe-industrie" , .....



En 2004, j'ai créé EOSIS (Eveil, Ouverture, Sensibilisation, Information Savoir) avec deux concepts complémentaires :



Le premier, intitulé "GERMES D'ENTREPRENEURS" avec l'animation "sensibilisation au monde du travail, des métiers et des entreprises" à destination des élèves de CM2, animation qui connaît toujours beaucoup de succès.



Le second avec l'animation "après le collège, le lycée, l'université ... l'apprentissage, pourquoi pas pour moi", à destination de tout élève de 3ième.



Le but de ces deux animations est de participer à l’information des jeunes quant aux possibilités liées à leur orientation afin qu’ils soient pleinement acteurs de leur réussite future.



Davantage d'informations sur le site Internet : www.eosis.info



Mes compétences :

Formation

Animation de groupes