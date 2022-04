Jean-Michel CADET

Manager expérimenté et motivé.

Reconnu comme efficace, solide, fiable et performant.

A l'aise pour mener, avec la même satisfaction de la Société ou des Clients, au succès, l’exécution de projets d’ingénierie-construction ou les opérations générales.

Capacités démontrées pour la mise en place de stratégies organisationnelles et la direction exécutive d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles vers un objectif d’efficacité et de résultat.

Aptitude supérieure aux bonnes relations industrielles et professionnelles.

Capable d’apporter à toute organisation, près de 25 ans d’expérience dans le domaine du management d’équipes de projets EPC vers le succès.



Actuellement en poste a Ras Al Khaimah aux Emirats Arabes Unis pour SAIPEM Sharjah, assurant les fonctions de Responsable pour la JV SAIPEM/SK&C/HYUNDAI du management du Sous-traitant EPC EVERSENDAI OFFSHORE pour la construction d'un batiment metallique de 6 etages de 1500 tonnes (operations/controle/vie) devant etre installe sur une ile artifielle 17 kms au large des cotes du Koweit, et appartenant au Projet de la Nouvelle Raffinerie KNPC d'Al Zour au Sud du Koweit,



J'ai en effet acquis depuis mes débuts une solide expérience de l'ingéniérie et du management des projets industriels et des personnels, que ce soit chez Krebs, Foster Wheeler, Véolia ou Technip.



Mes compétences :

Gestion financière de Projets

Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement

Direction de projet

Management de Centre de Profit

Business unit management

Gestion des groupes et des conflits

Management de projet

Management

Project management

Gestion des risques

Gestion financière de Centre de Profit

Pédagogie

Conduite de négociations

Encadrement, délégation et évaluation

Management d'équipe

Planification

Communication écrite et orale

Management et animation d'équipe

Prise de décision

Capacité d'adaptation

Organisation