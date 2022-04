Jean Michel CADOUL

INGENIEUR COMMERCIAL

Esprit d’initiative et capacité d’adaptation









Prospection, vente et suivi d’affaires





Secteur d’activité : Réseaux informatiques et Télécommunications, Pré câblage VDI, Intégration.



Fort de 40 années d’expérience dans le domaine des télécommunications, du câblage informatique et d’intégration de réseaux, j’ai conçu des architectures en technologie cuivre, fibre optique, élaboré des cahiers des charges, sélectionné des produits et des fournisseurs et gagné des AO importants (ANPE, SRSIC, URSSAF, Ministère de la culture), pour les plus significatifs.





PARCOURS PROFESSIONNEL





04/2009 à ce jour RESPONSABLE de la PRESCRIPTION



Société SOCAMONT Câbles



J’ai développé la promotion des produits SOCAMONT Câbles auprès des BE, des installateurs courant faible, des institutionnels, et, plus généralement auprès des clients finaux.

Mes objectifs avaient pour but de renforcer les liens avec la Société SOCAMONT Câbles, d’expliquer l’ensemble de la gamme de produits, des chaines de liaisons Cat 6 et Cat 6a, ainsi que l’ensemble des Baies de brassage.

J’ai également réalisé les formations sur site ou au show room avec les installateurs de courant faible.



07/2006 à 04/2009 INGENIEUR COMMERCIAL



Société CONEXDATA



J’ai contribué à la réalisation et la gestion d’affaires avec la mise en œuvre de mes compétences, l’expertise et le choix des partenaires, acteurs, dans les secteurs du pré câblage.

J’ai également axé mon travail dans le domaine de la vidéo.

J’ai répondu à des appels d’offres complexes, en privilégiant le travail d’équipe, en partenariat avec les constructeurs de pré câblage.



12/1999 à 06/2006 RESPONSABLE D’AFFAIRES



Société SRT Groupe SOFIP



Dès l’entrée dans ce groupe j’ai contribué au développement de la société SRT en m’appuyant sur les acquis et en valorisant les formations, l’expérience des années passées.

J’ai volontairement dévié du cœur de métier qui était le mien pour acquérir les compétences dans le domaine du réseau afin de mieux appréhender les nouvelles données des télécoms (téléphonie IP).

Ce parcours ma permis d’obtenir mon CSA chez CISCO, et, d’acquérir des compétences dans le monde du Réseau.





12/1986 à 11/1999 RESPONSABLE D’AFFAIRES





Société GTIE



Depuis mon arrivée dans cette entreprise, j’ai participé à l’évolution du chiffre d’affaire société passant de 25 MF à 52 MF.

Développé et consolidé des accords de partenariat avec des constructeurs de systèmes téléphoniques, informatiques, des prescripteurs: bureaux d’études, consultant, donneur d’ordres …

Maintenu les relations de clients privilégiés, entretenu une étroite collaboration avec les distributeurs et fournisseurs.

Monté des dossiers administratifs complexes.



09/1968 à 12/1986 De monteur câbleur à Technicien de maintenance



Société Haniez et Bergé



J’ai contribué depuis 09/68 à l’évolution de cette entreprise : par mes actions, ma capacité d’adaptation aux nouvelles technologies, et ma détermination dans l’acquisition des connaissances (cours du soir à l’école de Gambetta).













Service militaire 1971 :



Dans les transmissions en Allemagne (G E T 813).





De 1972 / 2010 :



Stages de formation constructeur formation constructeur pour les courants faibles et FO chez les constructeurs (infra+, typo, 3m, ortronic, socamont….)





Formations divers De 1986 à ce jour :



Utilisation de Windows, Excel, PowerPoint

Technique de vente (C E G O S, CAVOK conseil…)

Formations constructeurs sur les produits (Matra, Ericsson, CXR,

Alcatel, FT…)



Mes compétences :

Fibre optique