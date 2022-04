Jean-Michel CAILLAT

Après une vingtaine d'années de journalisme en presse quotidienne régionale - en agences locales et au secrétariat de rédaction -, et quelques années d'exercice en freelance - un pied dans l'info, un pied dans la com' -, j'ai assuré le secrétariat de rédaction d'IG Magazine.



Edité par Ankama Presse à Roubaix, ce bimestriel de 268 pages (enrichi de hors-série thématiques) traitait, en toute indépendance, du jeu vidéo sous toutes les coutures : jeu proprement dit bien sûr, industrie, culture, etc.

Sa parution a malheureusement dû cesser. J'ai ensuite ébauché la création d'un poste de relecteur-correcteur web et print destiné à couvrir peu à peu l'ensemble de la production écrite de l'entreprise, avant de rejoindre le pôle Communication. J'y accomplis des tâches de conception-rédaction et, toujours, de relecture.



Mon parcours est évoqué plus en détail ici: http://www.jmcaillat4freelance.wordpress.com .



Mes compétences :

Communication

Communication externe

Communication interne

Correction

maquette

PAO

Presse

Rédacteur

Rédaction

Relecture

Reportage

Rewriting

Rigueur

Journalisme