Pierre ESTOURNEL

Journaliste radio, presse écrite, la diversité de mes expériences me semble être un atout et a contribué à mon épanouissement. Désireux de mener à bien des expériences indépendantes, j'ai également mené à bien une mission d'écriture pour la Préfecture de Haute-Garonne en free lance.

Dernièrement, je me suis formé à la vidéo. Je filme et monte sur Mac Final cut Pro. Mes objectifs : réaliser des documentaires d'inspiration personnelle comme des sujets d'information générale. En mars 2013, j'ai été preneur de son lors d'un tournage d'un court film d'entreprise. A l'occasion des élections municipales toulousaines de 2012, j'ai participé à plusieurs débats en chat vidéo organisés par France 3 Midi-Pyrénées visibles ici :

http://midi-pyrenees.france3.fr/debats-interactifs

En novembre et décembre 2014, je participe à un atelier d'écriture et de vidéo dans un collège de Toulouse avec des classes de 5ème : je tourne les images qui serviront au montage du film.

Plus récent, un reportage vidéo sur la réaction d'une association toulousaine aux attentats contre Charlie-hebdo :

http://www.dailymotion.com/video/x2eetsa_charlie-hebdo-toulouse-rangueil_news

Fin 2015, je réalise un enregistrement vidéo pour le compte d'un groupe de maisons de retraite. Depuis le printemps 2016, je donne des conférences sur un aspect de l'histoire des Pyrénées pendant l'occupation : les évasions clandestines de France. Je m'appuie sur un documentaire que j'ai réalisé dans les Pyrénées ariégeoises.

Mai 2017, animation et enregistrement vidéo d'un débat public dans le Tarn.

Juin 2017, réalisation, tournage et montage, d'une interview vidéo d'un auteur toulousain, Gérard Muller.



