Agathe VIVÈS

Titulaire de la carte professionnelle de journaliste (n°124619) et diplômée d'un Bachelor en e-journalisme, j'ai pu acquérir quelques expériences grâce à mes stages, mes projets personnels et un premier emploi en tant que journaliste responsable de l'agence détachée de Lourdes pour La Dépêche du Midi.



Passionnée par tout ce qui a attrait au développement durable, à la culture et, par dessus tout, aux voyages, j'ai vécu des expériences, telles que mon voyage Zellidja, le journal de Jazz In Marciac, la radio de CIRCa ou encore le bénévolat à RCF Bordeaux, qui m'ont orientée et confortée dans la voie du journalisme.



Je peux traiter de sujets tant politiques qu'économiques, culturels ou sociétaux.



Ayant une formation centrée sur le web-journalisme, je peux aujourd'hui m'adapter à tous les supports: vidéo, photo, radio, print, web.



C'est aussi ce qui fait la richesse de ce métier... la polyvalence.



Mon site : http://vivesagathe.wix.com/avives



Mes compétences :

Prises de vues vidéo

Rédaction

Création de site web

Montage audio

Montage vidéo

Mise en page

Rédaction web

Prise de son

Photographie