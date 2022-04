Jean-Michel CAILLET

De formation ingénieur mécanique spécialisé en CFAO, j'ai contribué à la mise en place, au support, à la maintenance de Systémes Informatiques complexes pour le compte de l'industrie Automobile (PSA,Citroën) et Aéronautique (Airbus). J'ai exercé des fonctions aussi bien opérationnelles telles que 'Chef de Projet' et 'Responsable Support Méthodes & Processus', que fonctionnelles telles que 'Responsable de Service' et 'Administrateur Systèmes'. En terme d'expertise de produit, j'ai constamment évolué dans des activités liées à la définition, à la conception, à la fabrication et à l'installation des Harnais Electriques.



Mes compétences :

Catia v5

VPM Enovia

PDM Link