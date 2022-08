En tant que responsable BE & Préparation j'assure le suivi de la partie étude (répartition du travail au sein du BE BST et des la sous-traitance, vérification des documents, gestion des ressources BE ..) et préparation (liste des débits à réaliser, choix des modes de fabrication ..) des affaires. J'ai auparavant été responsable d'affaires (suivi plannification, chiffrage, sous-traitance, liens avec le client ...) et responsable de chargés d'affaires.