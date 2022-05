Olivier MARTZEL

Président fondateur du groupe Terralia Immobilier , je suis impliqué dans le développement d'activités immobilières en France (grand Est , Ouest et Nord) et au Luxembourg : AMO, MdB ,promotion immobilière en habitat et en bâtiment industriel, lotisseur aménageur , résidence spécialisée senior et handicap....

Ces métiers et compétences sont développes dans chaque structure par des équipes cosmopolites aux profils variés.

Rejoignez ces équipes ou proposez nous des projets de développement !



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Management

Gestion de projet

Gestion

Finance