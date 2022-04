Jean Michel CALBA

J'ai rejoint GROUPAMA en 1998 après une expérience significative en qualité de Responsable de Secteur à la Banque SOFINCO en Normandie. D'abord Animateur d'Agence, j'ai été nommé Responsable d'Agences Commerciales puis accède à la fonction de Responsable Commercial Départemental en janvier 2005 encadrant ainsi un réseau de 115 commerciaux gérant un portefeuille de 67 millions d'Euros en IARD et 43 millions d'Euros en Vie.

Ensuite, la responsabilité régionale de l'animation des ventes m'a été confée afin de travailler à l'amélioration des performances commerciales sur l'ensemble de l'entreprise, à la mobilisation de l'encadrement et de la force de vente.

En février 2011, la direction d'un centre de profit m'a été confiée à GROUPAMA NORD-EST. L'Etablissement de Laon regroupait 130 collaborateurs, répartis dans 4 services distincts : 2 pôles régionaux (production de contrats Agricoles et traitement de déclarations en protection juridique), 1 services de ressources internes et animation institutionnelle et un réseau commercial composé de 60 ETP.

Depuis juillet 2014, je suis nommé à la direction d'un nouvel Etablissement à Reims. Celui-ci est composé de 220 collaborateurs regroupés au sein de 4 pôles : le service institutionnel, le pôle régional de gestion des Prestations santé, le Centre de Relations Clients, les réseaux commerciaux des départements de la Marne et des Ardennes.



Mes compétences :

Management d'équipe