Jean-Michel CARON

Mes différentes expériences m'ont amené à :

- participer à l'élaboration de stratégies commerciales, business plan,

- réaliser des études de Marchés,

- mettre en place des plans d'actions commerciaux,

- développer les ventes auprès de Grands Comptes,

- répondre aux appels d'offres publics et privés,

- concevoir des offres innovantes et présentations commerciales,

- manager des équipes commerciales et techniques,

- organiser des salons (SIAE, SITL, Manutention) et évènements,

- gérer les documentations commerciales et la communication.



Compétences particulières dans la commercialisation de solutions globales, de services technologiques, externalisation/outsourcing.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Stratégie d'entreprise

Commercial b to b

Vente

Externalisation

Développement

Direction commerciale

Industrie

Location

Maintenance

Outsourcing

Marketing