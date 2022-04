Jean-Michel CARON

J'ai obtenu mon diplôme de technicien en traitement de l'eau le 28 Avril 2011 avec plus de 80% de taux de réussite toutes disciplines confondues.



Je suis actuellement en poste et jusqu'au 31/12/2011 comme préleveur en eau pour un grand Laboratoire Lyonnais qui effectue le contrôle sanitaire pour le compte de l'A.R.S.26



J'ai effectué un stage professionnel de 6 semaines à la STEP de Niévroz (communauté de communes du canton de Montluel 01), j'ai adoré, cela me confirme que je suis fais pour ce job.

J'ai encore beaucoup à apprendre, mais ça m’intéresse vraiment.



Mes compétences :

Traitement de l'eau