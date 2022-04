Jean Michel CASSATA

Une mise à jour s'imposait...." je n'ai pu m’empêcher de revenir à ma spécialité le négoce en céramiques".



Depuis 1 an, je développe un concept vente expo carrelages pour les Ets BELLUCCI ( réseau affilié à ALGOREL et CARESO 14 magasins en PACA)



salle expo carrelages BELLUCCI 1103 avenue de l'amandier -84140 MONTFAVET/AVIGNON



ma mission réinventait le milieu de gamme.... tout un programme....un régal.







ABsoluces conseil



Céramiques Pierres Fabrication Commerce Négoce Solutions Techniques



AB-LA FENICE-CISA-DOUZIES—EUROSCHRINK -TOGAMA-FAP-CASA BELLA-RONDINE-TAGINA-CASA DOLCE CASA-KAZ-MYKONOS-FIANDRE......

absoluces@gmail.com

0762623459





Spécialiste expérimenté dans la vente de carrelage, j’ai été successivement vendeur, responsable commercial chez Porcelanosa , puis responsable de Marché Carrelages et sanitaires chez Gedimat Farel durant ces sept dernières années.



Mon expérience et mes compétences me permettent de coller à l'esprit du marché en anticipant les tendances de demain, de mettre au point les futures collections, de négocier auprès des industriels les meilleurs prix d'achat, de diriger l’ensemble des actions commerciales depuis l'achat jusqu’à la vente en salle ou pour les ATC sur le terrain.







