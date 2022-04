Jean-Michel CAVERIVIERE

26 ans d’expérience dans le traitement d’eau : conception et construction de stations de traitement d’eaux usées industrielles et urbaines.

Relation commerciale et technique : clients privés et institutionnels

Gestion technique et financière de projets et de contrats



Motivé pour retrouver une emploi en tant que chargé d'Affaires dans le traitement d'eaux et/ou en tant que conducteur de travaux. également très intéressé par un poste de technico commercial au sein d'une société équipementière dans ce même domaine.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel