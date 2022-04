Jean Michel CAZALON

Après 25 ans de gestion d'une société et 10 ans d'activité en tant que conseiller Prud'homal, j'ai crée la société JPC Consultant pour accompagner les Entrpreneur dans la gestion sociale de leur Entreprise:

De l'embauche des salariés, jusqu'à leur départ volontaire ou non, en passant par les obligations

réglementaires du chef d'entreprises et la sécurité des salariés (DUEvRP)



Pourquoi Viadéo: La vie, pour moi, est la résultante d'un ensemble de rencontres et de décisions.

Deux solutions s'offre à nous, attendre les rencontres tranquillement dans son bureau, ou les provoquer.





Mes compétences :

Chsct

Comité d'entreprise

Délégué du personnel

Document Unique

Droit

Droit du travail

Formation

Formation SST

Gestion du risque

Prévention

Prévention des risques

Retraite

SST

Travail social