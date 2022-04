Jean-Michel CHALARD

Je travaille depuis 4 années pour un éditeur renommé dans le domaine professionnel en sécurité informatique en tant que consultant support senior. De plus ayant une expérience antérieure de 8 années chez un éditeur de sécurité des données, j’ai acquis une grande expérience dans le domaine de la sécurité informatique et tout particulièrement dans la sécurité renforcée des données par le chiffrement.



Ces expériences m'ayant apporté une méthode et une autonomie de travail, un sens du service et la capacité à travailler dans l'urgence, j'aimerai renforcer ces fonctions qui m'ont énormément enrichi d'un point de vue relationnel et personnel. Je souhaiterai également y inclure dans ce secteur en perpétuelle évolution ma vision technique, tout en continuant à développer un bon esprit de synthèse et d'analyse qui me permettra de m'adapter rapidement.



D'un tempérament curieux et inventif, je suis prêt à relever de nouveaux défis.





Mes compétences :

PKI

Chiffrement

MDM

Anti Virus

DLP

Windows 7

2003 et 2000 server

HSM

Windows xp

Firewall

IIS

2008/