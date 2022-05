Vincent CONVERT

Login People est le créateur de la technologie brevetée de l’ADN du

Numérique.



Cette technologie permet d’identifier de manière unique

chaque équipement numérique, que celui-ci soit un composant électronique

(carte mère, carte graphique, disque dur, etc.), un périphérique USB à mémoire

de masse (clé, disque dur externe, téléphone, etc.), l’ordinateur complet, une

combinaison de plusieurs de ces équipements ou encore un smartphone

ou une tablette.



Login People a créé le serveur d’authentification Digital

DNA Server proposant des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs

de s’authentifier non seulement avec «ce qu’ils connaissent» (un mot de

passe), mais également avec «ce qu’ils possèdent» (leur propre ordinateur,

smartphone, tablette ou clé USB).



Avec l’ADN du Numérique, Login People propose l’authentification forte pour tous :

du collaborateur au consommateur, sur les VPN SSL, les Webmails, ainsi que sur les

réseaux publics et privés. Il apporte une réponse aux initiatives BYOD* des entreprises.



