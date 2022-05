Vincent CONVERT

Doté d'un excellent relationnel et de compétences managériales reconnues, je mets à votre disposition ma rigueur et mon sens de l'organisation.

Je sais piloter un centre de profit, assurer la gestion complète de la structure, manager des équipes, élaborer les plans d’actions, ou aider à les élaborer en m’appuyant sur les managers.

Je sais superviser la fabrication et fixer des objectifs clairs, garantir la rentabilité des opérations dans le respect des délais et des règles d’hygiène et de sécurité.

La notion de client final est également très présente à mon esprit.

Ayant un sens fort du collectif et un véritable engagement dans mon travail, je suis particulièrement curieux et heureux d'apprendre et possède une très grande faculté d'adaptation.

Je suis volontaire, honnête, pugnace.