Facilitateur, fort d’une culture éprouvée des métiers de la communication et du marketing, mon objectif est de donner de la vie aux projets qui me sont confiés :

• Je clarifie l’information (rédaction, illustration, etc).

• J’adapte le langage du technicien à celui de l’utilisateur final.

• Je conçois et réalise des supports de communication et de formation adéquats, productifs et conviviaux (papier, pdf-dynamique, web…).



Pour plus d’information, merci de me contacter : jean-michel.chenet@chenet.eu



Mes compétences :

Directeur artistique

Facilitateur

Graphisme print & web

Ergonomie

Architecture de l'information

Web