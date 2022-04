Jean-Michel COLL

DIRIGEANT BUSINESS UNIT



DIRECTEUR COMMERCIAL

DIRECTEUR REGIONAL

DIRECTEUR GENERAL











DEVELOPPEMENT DE RESEAUX COMMERCIAUX



• Animation d’un réseau de centres de profits (de 16 à 22 agences commerciales / jusqu’à 114 collaborateurs)

• Etablissement des budgets et des plans d’actions associés, création des outils de suivi.

• Pilotage du recouvrement et de la gestion du risque client (juridique, sécurité et financier)

• Analyse et suivi des KPI, des tableaux de bord et des comptes d’exploitation.

• Mise en œuvre de la stratégie commerciale, de la politique de développement des ventes et des actions promotionnelles.

• Négociations, études de projets, audits de besoins et appels d’offres clients Grands Comptes.

• Ouverture de nouveaux centres de profits.





GRH



• Recrutement, formation et développement des équipes.

• Etude et réalisation des plans prévisionnels de recrutement.

• Pilotage des recrutements, formations, fidélisations des intérimaires.

• Développement des compétences des collaborateurs permanents, mise en place et suivi des actions de formations.

• Coaching et accompagnement des projets professionnels.

• Relations sociales.





MANAGEMENT



• Animateur de formations en interne sur l’organisation, les outils et le comportement commercial.

• Accompagnement commercial chez les clients et prospects

• Animation d’équipes directes de 12 à 18 patrons d’agence et 5 collaborateurs transversaux.

• Management indirect (N-2) de 86 à 114 collaborateurs (commerciaux, recruteurs, consultants, assistants).

• Organisation de sessions de motivation de groupe, d’ateliers de travail et de call conférences thématiques.

• Elaboration et mise en œuvre de la stratégie et du changement.















De février 2010 à mars 2012 : Secteur « PARIS »

16 agences – 118 collaborateurs dont 14 directeurs d’agences.



De janvier 2007 à janvier 2010 : Secteur «Transport Ile de France» & Val de Marne

22 agences – 86 collaborateurs dont 17 directeurs d’agences



De juillet 2003 à décembre 2006 : Secteur « spécialisés » Ile de France

(Banque, Assurances, Arts graphiques, Ingénierie, Tourisme)

15 agences – 70 collaborateurs dont 14 directeurs d’agences



De janvier 2000 à juillet 2003 : Secteur « généraliste » Paris intra-muros

15 agences – 63 collaborateurs dont 14 directeurs d’agences

De septembre 1998 à décembre 1999 : Secteur « Paris agglo » Paris intra-muros

12 agences – 55 collaborateurs dont 12 directeurs d’agences





1988 à 1998 : Manpower - Responsable d’agences





De janvier 1997 à août 1998 :

Responsable d’agences à Pau (64)



De janvier 1987 à décembre 1996 :

Responsable successivement des agences de Pontault-Combault (77).et de St Maur (94).

Chargé d’affaires à Maisons-Alfort et à Ivry sur Seine (94).







Avant 1988 :





De mai 1985 à janvier 1987 :

AVIS LEASE (location longue durée de véhicules) : Acheteur



1984 - 1985 :

SERVICE MILITAIRE : Formateur-Instructeur



1983- 1984 :

Missions d’intérim :

Opérateur informatique, développeur d’applications, back office bancaire, employé administratif assurances













48 ans / Marié, 4 enfants

Anglais lu, écrit et parlé – Allemand scolaire

Président du club d’échecs de Noisy-le-Grand de 1988 à 1995

10 années de piano, Karaté, semi-marathon

Voyages en Europe, Afrique, Amérique du Sud

Permis B, véhiculé.



Mes compétences :

Créativité et innovation

Coaching

Prospection

Recrutement

Formation

Management