Jean-Michel COMBE

Après 20 ans de carrière, depuis la société de service, jusqu'à la startup en passant par la multi nationale; ma carrière tournée vers le logiciel est assuremment teintée d'innovation. Une innovation pragmatique, autant tournée vers la créativité que la faisabilité et l'adaptation au marché.



Faire les choses; différemment et à l'écoute des besoins et sans compromis coté qualité.



Doté d'une solide et large base technique mais aussi d'une vision globale: besoin clients, "goToMarket", déploiement etc je mets toute ma passion dans les projets pour les faires aboutir.



Détails disponibles sur le "blog viadéo"



Mes compétences :

Javascript

SQL

Java Platform

Qualité

Energie

Innovation

Informatique