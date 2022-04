Jean-Michel COPIN

Fomateur-Consultant indépendant en communication commerciale, écrits impactants et management de proximité.

Expérience de 20 ans en commercial en sociétés de services;

Expérience de 12 ans en management et formation.

Depuis 2011, Formateur indépendant, partenariat significatif avec Docendi, Demos et Randstad

Formation commerciale retail et corporate dispensée à Alger auprès de 140 collaborateurs de la Gulf Bank Algéria soit 2 mois de formation en 2013 pour le compte de Docendi.





Voici quelques-unes des formations que je dispense régulièrement



* Réussir la prise de rendez-vous par téléphone

* Conduire l'entretien de découverte prospect

* Maîtriser les techniques de vente

* Utiliser les leviers de la négociation commerciale

* Gérer positivement les clients mécontents

* Accueillir au téléphone



* Devenir formateur occasionnel: les clés de l'animation



* Conduire une réunion



* Rédiger des mails impactants: outil de développement commercial



* Etre un manager de proximité efficace



Mes deux devises:

Le plaisir d'apprendre

Heureux qui communique



Auteur de l'ouvrage "Les Contes de Paris" édité aux Presses Littéraires en 2012 , encouragé par Lorànt Deutsch et Christian Jacq.





Mes compétences :

Management d'équipes

Formateur

Commercial

Communication

Créatif

Pédagogue