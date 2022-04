Jean Michel COT

ADLEOS est une association à but non lucratif crée en 2014, dont l’objectif est de développer et déployer des solutions logiciel pour aider et soutenir des personnes en grande difficulté sociale (bénéficiaires) ainsi que des personnes ou des organisations qui les accompagnent (acteurs sociaux).



Avec une quinzaine de bénévoles, ADILEOS met en place, avec le soutien de la Fondation Steria, un projet majeur, déjà opérationnel et déployé avec succès dans plusieurs structures DOC-DEPOT



- Stockage sécurisé de documents et informations des bénéficiaires,

- Gratuit pour tous,

- Utilisation simple et adaptée aux utilisateurs,

- Solution innovante, techniquement et juridiquement maîtrisée,

- Dimension nationale.



Doc-depot répond à 2 attentes :

- Humaine : Permettre aux bénéficiaires de conserver les photos essentielles de leur vie, un des rares liens avec leur famille,

- Sociale : Sauvegarder des informations et documents administratifs et faciliter la réactivation de certains droits.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management