Jean Michel COTTENET

Vendeur accrocheur et manager reconnu,vous cherchez à dynamiser votre société sur la region nouvelle aquitaine et au delà,je suis travailleur,rigoureux et disponible de suite.

Le developpement du chiffre d’affaire,la gestion des equipes et rendre compte des resultats avec ma hierarchie ne me pose aucun probleme.

Connaissance de la region sud ouest et occitanie,mobile et volontaire je suis prêt pour rejoindre une force de vente et fidéliser la clientèle avec succès.



Mes compétences :

Autonomie avec liaison efficace avec direction

Savoir faire dans la vente avec rigueur et efficac

Accrocheur,disponible et travailleur

Vente à particuliers et professionnels

Adaptabilité à rejoindre une équipe pour la dynami