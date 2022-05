Patrice COTTENET

Plus de 20 ans ans dans la vente de produits Techniques en B to B,

10 ans de management d’équipes pluridisciplinaires,

Maîtrise des techniques de vente et des outils informatiques,

Travaille en Home-Office et ouvert à de fréquents déplacements,

Moi en quelques mots : aisance relationnelle avec des interlocuteurs variés, rigueur et organisation, autonome et goût pour le travaille en équipe, ouverture et curiosité, dynamisme et réactivité et un certain leadership