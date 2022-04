Jean-Michel COURTANT

27 ans d'expérience en assurances et services associés dans des fonctions à vocation commerciale BtoC et BtoB, managériale, technique et marketing (enseignant vacataire en Universités et Ecoles de Commerce) avec un intérêt prononcé pour la construction de partenariats durables et créateurs de valeur, et toujours la passion de mon job !.



Un parcours professionnel qui s'allonge et qui est toujours aussi fructueux en rencontres passionnantes dans un environnement métier tout aussi captivant.



Après avoir ainsi oeuvré pour des grands Groupe privés d'assurance j'ai décidé en 2013 de poursuivre mon chemin sous une autre forme d'engagement riche de sens et en résonnance avec des problématiques de société qui m'interpellent de plus en plus : longévité, dépendance, accès aux soins, santé, protection sociale, prévoyance... Car j'ai la conviction profonde que l'assurance est un fabuleux dispositif de création de valeur certes économique mais surtout sociale. Aussi le secteur de l'économie sociale me parait-il tout à fait adapté à la compréhension de ces enjeux sociétaux et à la façon de les servir. Donner corps à cet engagement dans un contexte d'assurance mutualiste et au service d'un Groupe leader empreint de fortes valeurs est devenu mon centre d'intérêt professionnel.