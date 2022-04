Jean Michel CROUZET

Gestion, Organisation et Développement d'une PME (FCTS) de 4 millions d'euro de CA, puis intégration d'une seconde PME (Trans-Béton) de 4 millions d'euro de CA



Décisions

Suivre les données d'activité du service et proposer des axes d'évolution

Suivre, élaborer et faire évoluer les procédures internes, en contrôler l'application

Suivre, Identifier et mettre en place des actions de gestion de ressources humaines

Suivre et établir les éléments du budget d'exploitation



Activités commerciales

Piloter et mettre en place des actions commerciales de développement de du CA

Piloter les procédures d'appel d'offres des marchés privés et contrôler les cahiers des charges

Piloter et Assurer le SAV auprès de la clientèle spécialisée

Piloter et négocier les contrats de location ponctuel (Journalier, Hebdomadaire ou mensuel)



Méthodologie

Gestion de l’organisation par des principes d'optimisation des coûts

Gestion et supervision des dossiers particuliers (litiges, études techniques et projet logistique)

Gestion de l’organisation par des techniques d'audit

Gestion de l’organisation par des méthodes de conduite de projet



Autres

Superviser la gestion administrative du personnel

Augmentation de la capacité des sites logistiques par des règles de gestion de stocks

Gestion comptable, administrative et budgétaire

Gestion des Ressources Humaines



Mes compétences :

Informatique

Management d'équipe

Organisation du travail

Comptable

Gestion de projets

Méthodes d'analyse et de conception

Commercial