Jean-Michel DAOUDI

Consultant pour l’industrie et l’investissement. Je réalise des études principalement dans les domaines de l’amélioration de la production, de la mise au point et de l’amélioration de techniques d'analyse, contre-typage, sécurité, etc. Je suis par ailleurs, régulièrement consulté sur la viabilité de nouveaux procédés ou de nouveaux axes de recherche.

Je suis par ailleurs formateur à l’ASFO-Grasse qui s’intéresse à la formation initiale et continue de personnels pour l’ensemble des entreprises du secteur. J’y ai en charge la chimie, les techniques d’analyse, les technologies des appareillages. J’y suis aussi formateur SST.





Mes compétences :

Chimie organique

Chimie industrielle

Chimie analytique

Chimie verte

Chimie fine

Informatique

Chimie pharmaceutique

Secouriste sauveteur du travail