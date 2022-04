Jean-Michel DARAGNES

Environnement :

• formé à la réalisation de bilan carbone par l'ADEME

• réalisation de bilans carbone pour un service de l'eau et de l'assainissement



Gestion de systèmes ISO :

• obtention, animation et suivi de la certification ISO 9001v2000 du Centre,

• animation et suivi du système qualité ISO 9002v94,

• mise en œuvre d’une ISO14001 sur le système d’assainissement de Biarritz,

• mise en oeuvre d'une ISO22000 sur 3 sites de production,

• animation de la sécurité.



Management :

• encadrement d’équipes : usine eau potable, assainissement, réseau, travaux,télé contrôle, et pôle données,

• relationnel avec les services internes, les collectivités, les entreprises privées, les fournisseurs, les clients,

• gestion d’un budget.



Technique :

• exploitation d’une usine d’eau potable (55000 m3/j),

• exploitation et entretien d’un parc de postes de relèvement et de petites stations d’épuration,

• réalisation de diagnostics de réseau (dèbimétrie, H2S, …),

• suivi de chantiers réseau eau et assainissement,

• réalisation d’inventaire d’installations électromécaniques,

• réalisation de plan de renouvellement,

• maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Access, Power point) et réalisation de base de données spécifiques.



Mes compétences :

Adaptabilité

Forte adaptabilité

Persévérant

RIGOUREUX