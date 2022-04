Madame, Monsieur,

En tant que chef d’entreprise ou en charge des ressources humaines, votre objectif est de préserver et développer la compétitivité de votre entreprise, en optimisant le taux d’employabilité de vos salariés. La formation professionnelle est un outil majeur, sinon indispensable pour y arriver.

JMD FORMATION, ( http://www.jm-delacoudre-formation.fr ) est à votre service afin de répondre à vos attentes. Nous mettons à votre disposition nos compétences dans le domaine de l’éco-conduite, de la sécurité, et de la formation interne.

M’appuyant sur une solide expérience en centre de formation national, j’ai créé mon propre label JMD FORMATION en 2008. Mon objectif est de coller au mieux aux exigences de terrain, au sein même de l’entreprise.

Ma devise : organiser une formation sur mesure, adaptée à vos exigences spécifiques.

Accompagné dans ma démarche par une équipe d’intervenants indépendants, nous mettons à votre service nos compétences diverses, notre flexibilité et une mobilité sur le territoire national.

Jean-Michel DELACOUDRE