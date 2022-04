Jean-Michel DELAS

Mes expériences dans la gestion de projet de maintenance et le dépannage de différents organes mécaniques m’ont permis de développer mon sens critique et d’acquérir les outils nécessaires d’analyses et de diagnostics, notamment sur les chaînes de productions automatisées.

Durant mes diverses missions, j’ai pu également acquérir le sens du management dans un environnement difficile.

Animé aujourd’hui par une forte envie de rebondir et de découvrir une nouvelle industrie,mon expérience et mon travail acharné peuvent être une force au sein d'une équipe professionnelle.