Menu

Jean-Michel DELLAROCCA

VILLEFRANCHE SUR MER

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • CABINET TABONI - SYNDIC - RESPONSABLE SERVICE TRAVAUX

    2011 - maintenant ÉTUDE ET TRAITEMENT DES MARCHES
    PLANIFICATION - MISE EN PLACE - SUIVI - RECEPTION TRAVAUX
    CONSEILLER TECHNIQUE DES COPROPRIETES

  • MINISTERE DE LA DEFENSE - ADJOINT AU CHEF DES OPERATIONS CENTRE DE DETECTION ET DE CONTROLE DE NICE MONT AGEL

    Paris 2005 - 2010 - OFFICIER CONTROLEUR DE DEFENSE AERIENNE SOUS CONTRAT DEPUIS 1990/ CAPITAINE (1998)

    - GESTION ET ANIMATION D'UNE EQUIPE DE 50 PERSONNES

    - PLANIFICATION:OPERATIONS et EXERCICES MAJEURS FRANCAIS/OTAN
    ETABLISSEMENT DE PROTOCOLES D'ACCORD MAJEURS DU BASSIN MEDITERRANEEN

    - INSTRUCTEUR/FORMATEUR:
    AWACS (1998 à 2005 +3000h de vol)

    -- AIDE DE CAMP DU GENERAL COMMANDANT LA DEFENSE AERIENNE ET LES OPERATIONS AERIENNES (1995 à 1998)

    - EXPERIENCES INTERNATIONALES ET INTERARMES:
    DETACHEMENT ET OFFICIERS DE LIAISON (E.A.U, QATAR,CANADA,POLOGNE,GRANDE BRETAGNE,ALLEMAGNE,GRECE,NORVEGE,ITALIE et KOSOVO)
    STAGE DE FORMATION CHEZ BOEING/SEATTLE (2004) POUR INSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT RADAR RSIP POUR AWACS
    OPERATIONS EXTERIEURES : TCHAD/EUFOR (5 MOIS EN 2008)

    TITULAIRE DE LA MEDAILLE DE L'AERONAUTIQUE

  • 36ème EDCA (AWACS) - AVORD - Controleur embarqué - Responsable instruction

    1998 - 2005

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau