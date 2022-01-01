Jean-Michel DELLAROCCA

CABINET TABONI - SYNDIC
- RESPONSABLE SERVICE TRAVAUX
2011 - maintenantÉTUDE ET TRAITEMENT DES MARCHES
PLANIFICATION - MISE EN PLACE - SUIVI - RECEPTION TRAVAUX
CONSEILLER TECHNIQUE DES COPROPRIETES
MINISTERE DE LA DEFENSE
- ADJOINT AU CHEF DES OPERATIONS CENTRE DE DETECTION ET DE CONTROLE DE NICE MONT AGEL
Paris2005 - 2010- OFFICIER CONTROLEUR DE DEFENSE AERIENNE SOUS CONTRAT DEPUIS 1990/ CAPITAINE (1998)
- GESTION ET ANIMATION D'UNE EQUIPE DE 50 PERSONNES
- PLANIFICATION:OPERATIONS et EXERCICES MAJEURS FRANCAIS/OTAN
ETABLISSEMENT DE PROTOCOLES D'ACCORD MAJEURS DU BASSIN MEDITERRANEEN
- INSTRUCTEUR/FORMATEUR:
AWACS (1998 à 2005 +3000h de vol)
-- AIDE DE CAMP DU GENERAL COMMANDANT LA DEFENSE AERIENNE ET LES OPERATIONS AERIENNES (1995 à 1998)
- EXPERIENCES INTERNATIONALES ET INTERARMES:
DETACHEMENT ET OFFICIERS DE LIAISON (E.A.U, QATAR,CANADA,POLOGNE,GRANDE BRETAGNE,ALLEMAGNE,GRECE,NORVEGE,ITALIE et KOSOVO)
STAGE DE FORMATION CHEZ BOEING/SEATTLE (2004) POUR INSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT RADAR RSIP POUR AWACS
OPERATIONS EXTERIEURES : TCHAD/EUFOR (5 MOIS EN 2008)